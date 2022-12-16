مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في دونيتسك الشعبية جراء قصف أوكراني

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقتل 2 من سكان جمهورية دونيتسك وإصابة 13 آخرين جراء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت البعثة أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات التشكيلات المسلحة الأوكرانية بلغ أمس 15 شخصا، منهم قتيلين و13 جريحا، بينهم طفل من مواليد 2012".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وبحسب السلطات المحلية، قصفت القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، دونيتسك وماكيفكا وجورلوفكا وضواحيها، مشيرة إلى أن قصف العاصمة كان الأعنف منذ اندلاع الصراع في عام 2014، موضحة أن الجيش الأوكراني أطلق 40 صاروخا من طراز جراد على المدينة، وتضررت العديد من مرافق البنية التحتية المدنية والمباني السكنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.