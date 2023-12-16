بريطانيا: قتال عنيف القوات الأوكرانية والروسية حول بلدة مارينكا

قال خبراء عسكريون بريطانيون، إن قتالا عنيفا يتواصل بين القوات الأوكرانية والروسية في محيط بلدة مارينكا الواقعة شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع في لندن، في تحديثها اليومي للوضع الذي نشرته على تطبيق إكس، أن روسيا على الأرجح عملت على مزيد من إخضاع الجيوب الصغيرة التي تسيطر عليها أوكرانيا الباقية داخل حدود البلدة.

لكن من غير المرجح إلى حد كبير تحقيق اختراق روسي من الناحية العملياتية في هذا القطاع، وفقا للتقييم البريطاني.

وتقع بلدة مارينكا على بعد أقل من 30 كيلو مترا جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك، التي كان يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا طوال ثماني سنوات قبل بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.