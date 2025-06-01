عمدة كييف يعرب عن أمله في تحقيق حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا خلال 2025

أعرب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن أمله في التوصل إلى سلام في أوكرانيا خلال هذا العام.

وعلى هامش حفل لتسليم الجوائز في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت الألمانية، قال بطل العالم السابق في الملاكمة، اليوم الأحد:«نحن نتمنى ذلك ونأمل» أن يتم التوصل أخيرًا إلى حل دبلوماسي في عام 2025 وتنتهي هذه الحرب. وأردف:«هذه مهمة صعبة، ولا نزال حتى الآن نواجه أسئلة أكثر من الأجوبة».

وفي تعليقه على المفاوضات التي تزمع بلاده إجراءها مع روسيا غدا الاثنين في إسطنبول بتركيا، قال كليتشكو إن الوفد الأوكراني مستعد جيدًا، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع مفاوضات سهلة. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الحوار وإيجاد حل من أجل التوصل تدريجيا إلى السلام.

وقد تم تكريم كليتشكو في فرانكفورت بمنحه جائزة فرانز-فيرفل لحقوق الإنسان تقديرًا لجهوده المتواصلة من أجل الحرية والديمقراطية، وألقى وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، كلمة التكريم.