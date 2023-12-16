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أعداد جريدة الشروق
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الرئيسان الإماراتي والتركي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار فورا في غزة

قصف غزة
قصف غزة
د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 2:37 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 2:37 ص

أكدت الإمارات وتركيا، الجمعة، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي وضمان آليات آمنة ومستدامة لوصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم دون أية عوائق، وشددتا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الإمارات محمد بن زايد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرضا الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة إيجاد أفق للسلام العادل والشامل وفق حل الدولتين بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتطرق الجانبان إلى نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ كوب 28 وأهمية اتفاق الإمارات التاريخي الذي صدر عنه في تعزيز مسار العمل المناخي الدولي.

هنأ الرئيس التركي نظيره الإماراتي "بنجاح المؤتمر بقيادة الإمارات في الخروج بنتائج مهمة لمصلحة البشرية.

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