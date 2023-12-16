أعرب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، عن اعتزازه وتقديره الشخصي لقيمة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد الحالي عبدالسند يمامة، قائلا: «إنسان طيب ونقي».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى ارتفاع سقف طموحات مرشح الوفد إلى تحقيق الفوز بالانتخابات الرئاسية، قائلا: «الدكتور يمامة كان يتصور أنه سيفوز بالانتخابات، وعلى يقين أنه المرشح الفائز وليس ادعاء منه، وأصيب بصدمة من النتيجة، كيف يخسر الانتخابات؟!».

ولفت إلى إعلان الدكتور عبد السند يمامة عن شعوره بالخذلان من تصويت أعضاء الوفد، قائلا: «الوفديون صحيح لم يصوتوا لاختياره، هناك وفديون تباروا في نشر صور بطاقات الاقتراع وإعلان اختيار الرئيس السيسي على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم».

وتابع: «أنا عندما أخوض الانتخابات أمام الرئيس السيسي؛ يجب أن أضع في الحسبان أنه سيتفوق بملايين الأصوات»، موضحا أن استعادة دور ومكانة الوفد يحتاج إلى مناخ سياسي جديد شأن الأحزاب الأخرى.

وأكد أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة؛ تشير إلى أن الأحزاب المصرية على خطى مرحلة سياسية جديدة من الجمهورية الجديدة.