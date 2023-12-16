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عرضت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم السبت، مشاهد حصلت عليها لهجوم كتائب القسام على جنود الاحتلال في خيامهم في منطقة جحر الديك.

وأظهرت اللقطات لحظات هجوم عدد من عناصر القسام على الجنود الإسرائيليين في خيام خلف خطوط التوغل والإجهاز عليهم.

وقالت كتائب القسام إن «المشاهد تظهر جانبا واحدا من المعركة التي قضى فيها عناصر القسام على 10 جنود والانسحاب بسلام».

وأكد الجناح العسكري لحركة حماس، «أن جميع المقاتلين الذين شاركوا في الهجوم عادوا بسلام واصطحبوا سلاح أحد الجنود».

ويتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في صفوف قواته، حيث لقي أكثر من 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا حتفهم منذ تجدد الصراع بين المقاومة والمحتل، كان آخرها سقوط 10 بكمين نصبته المقاومة بحي الشجاعية، بحسب إحصائيات عسكرية إسرائيلية.