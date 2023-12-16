معبر رفح البري يواصل استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال 5 شاحنات وقود إلى غزة

يواصل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، العمل في الاتجاهين، حيث يتم استقبال المصابين وذوي الجنسيات الأجنبية والمرضى، وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري، أنه تم إدخال 5 شاحنات من الوقود إلى قطاع غزة منها، 3 شاحنات تحمل 129 ألف لتر من السولار، وشاحنتين تحملان 75 طنا من غاز الطهي الخاص بالمنازل، فضلا عن إدخال 50 شاحنة مساعدات محملة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأغذية، والخيام، والأغطية، والمياه، والمواد الإغاثية.

وقال مصدر مسئول، إنه تم الساعات الماضية استقبال 233 من أصحاب الجوازات الأجنبية و170 من أصحاب الجوازات المصرية من قطاع غزة، موضحا أن أصحاب الجوازات الأجنبية يحملون جنسيات "المغرب، والسويد، والبرتغال، وأمريكا، وتركيا"، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد عن طريق الأجهزة المختصة في المعبر، وواصلوا طريقهم إلى بلادهم بالتنسيق مع سفارات دولهم في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري استقبل 21 مصابا، وتم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات أخرى.