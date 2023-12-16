الرئيس الإندونيسي يبحث في اليابان جذب الاستثمارات في العاصمة الإندونيسية الجديدة

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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم السبت، إنه سيدعو اليابان لاستثمار رأس المال في تطوير العاصمة الجديدة "نوسانتارا" خلال اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وسيعقد الاجتماع الثنائي في طوكيو، اليوم السبت، على هامش قمة الآسيان واليابان التي ستعقد بين يومي 16 و18 ديسمبر، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال ويدودو في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى اليابان: "نعم سأناقش العاصمة الجديدة. ستتم مناقشة نوسانتارا دائما خلال الاجتماعات مع الدول الأخرى".

وأشار الرئيس الإندونيسي إلى أنه في الاجتماع، سيشجع الحكومة اليابانية ورجال الأعمال على استثمار رؤوس أموالهم في مشاريع البناء المختلفة في العاصمة الإندونيسية المستقبلية، والتي يتم تطويرها حاليا في إقليم كاليمانتان الشرقية.

ولفت إلى أن اليابان كانت شريكا استراتيجيا مهما لكل من إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).