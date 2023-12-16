أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل محتجزة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، كشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة من قبل جنوده "بالخطأ"، بأن القتلى كانوا يلوّحون بالرايات البيضاء وأن أحدهم كان يستنجد باللغة العبرية قائلا "أنقذونا"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وقبيل ذلك، عرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها لهجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)- على جنود الاحتلال في خيامهم في منطقة جحر الديك بقطاع غزة.



وتظهر المشاهد لحظات هجوم عدد من عناصر القسام على الجنود الإسرائيليين في خيام خلف خطوط التوغل و"الإجهاز عليهم".