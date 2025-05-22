جيروزاليم بوست: إسرائيليون يحتشدون في ميناء أسدود لمنع وصول مساعدات غزة

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، الخميس، أن مجموعة من الإسرائيليين احتشدوا في ميناء أسدود، لمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من نقل الإمدادات إلى قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن هيئة البث الإسرائيلية، نشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض الأشخاص، وهم يرفعون أعلاماً إسرائيلية أثناء عرقلتهم لشاحنات المساعدات، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وصول 87 شاحنة محملة بمساعدات متنوعة، منتصف ليل الخميس إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وجرى تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، تزامناً مع استمرار التصعيد العسكري والقصف الجوي الإسرائيلي على غزة.

وقال مدير عام الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة لـ"الشرق"، إن قطاع غزة يحتاج 600 شاحنة مساعدات غذائية ودواء ووقود يومياً، لتشغيل المستشفيات والمخابز، ومواجهة المجاعة المتفشية.

وأعلنت إسرائيل قبل ثلاثة أيام أنها وافقت على إدخال شاحنات مساعدات إلى غزة، وذلك في ظل ضغوط دولية.