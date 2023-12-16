ليتوانيا تصلح الدبابات الألمانية «ليوبارد2» المتضررة في أوكرانيا

ذكرت ليتوانيا، أنها أصلحت أول دبابات "ليوبارد2"، تم تسليمها إلى أوكرانيا، والتي تضررت، في قتالها ضد روسيا، وستعود قريبا إلى ساحة القتال.

وقال وزير الدفاع، أرفيداس أنوسوسكاس: "تؤيد ليتوانيا بشكل مستمر قتال أوكرانيا من أجل الاستقلال ولا ترسل فقط معونات عسكرية، لكن أيضا تساعد في إصلاح دبابات ليوبارد".

وتم إصلاح "دبابات ليوبارد2" في مركز صيانة للمركبات القتالية في ليتوانيا.

وتم اختبار الدبابات، التي تم إصلاحها، في منطقة "جايزيوناي" للتدريب في ليتوانيا، ومن المتوقع أن يتم نقلها مرة أخرى إلى أوكرانيا، في مطلع يناير المقبل.

وكانت وزارة الدفاع الليتوانية قد ذكرت أمس الجمعة في فيلنيوس، أن ليتوانيا أرسلت إلى أوكرانيا عدة ملايين من الطلقات وآلاف القذائف للأنظمة المحمولة قصيرة المدى المضادة للدبابات لاستخدامها في الدفاع ضد روسيا.

وقال وزير الدفاع: "نحن نستمع إلى الطلبات الملحة لأوكرانيا ونواصل دعمنا بما يتوافق مع الاحتياجات التي تم الإعلان عنها، نحن نشجع حلفاءنا على فعل المثل".

كما تم إرسال 1000 من الأسرة القابلة للطي.

وتعمل أوكرانيا للدفاع عن أراضيها في الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت في فبراير 2022، وهي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي للحصول على المعدات العسكرية، وتعد ليتوانيا واحدة من أكبر الداعمين لكييف.