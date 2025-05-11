انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية

انتهت، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.

وانطلقت الجولة الحالية، ظهر اليوم، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وساطة وزير الخارجية العماني.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.