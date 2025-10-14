يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي Next Station أو "المحطة الجاية" لفرقة قصر ثقافة دمنهور، وذلك ضمن فعاليات ملتقى شباب المخرجين الجدد، في دورته الرابعة، زالتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي.

العرض إعداد وإخراج محمد أبو شعرة، يتناول العرض في إطار غنائي، ما الذى يقدمه العرض المسرحى في 2025 في خضم هذة الأحداث المتسارعة والمشاكل والاختناقات، ما التأثير الذى حدث علي البسطاء في هذا العصر وما هو الجانب الذي تغافل عنه شكسبير في روايته ما مصير البسطاء في ذروة هذة الأحداث ويمكن أن نلخص هذا التغير في سؤال بسيط.. هل للحب وجود؟

وتضم لجنة التحكيم كل من الفنان القدير عزت زين، الكاتب سامح عثمان، مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، والمخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان.

ويتضمن الملتقى 12 عرضا مسرحيا نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟"، وتضمنت تقديم نصوص مسرحية مأخوذة عن نص "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية جديدة، من قِبل 12 مخرجا شابا تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، والتي حملت اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويأتي في إطار سعي الهيئة إلى إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية مبتكرة.