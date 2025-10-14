رئيس كوريا الجنوبية: يجب أن يعود الرعايا الكوريون المختطفون بكمبوديا إلى الوطن بأقصى سرعة

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الثلاثاء، الوزارات المعنية إلى استخدام كل الموارد المتاحة لمساعدة المواطنين الكوريين الجنوبيين المختطفين في كمبوديا بسبب عمليات الاحتيال الوظيفي على العودة إلى وطنهم.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكوري الجنوبي، في ظل الارتفاع في حالات خطف الكوريين هذا العام بسبب عمليات الاحتيال الوظيفي، وبعد وفاة طالب جامعي بسبب التعذيب؛ ما دفع وزير الخارجية جو هيون، إلى استدعاء سفير كمبوديا لدى سول الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "يجب على الوزارات المعنية تسريع إنشاء قناة اتصال منتظمة بين سلطات إنفاذ القانون في البلدين من خلال المشاورات مع الحكومة الكمبودية.. ويجب إنقاذ الرعايا الكوريين المختطفين في كمبوديا على الفور وإعادتهم إلى وطنهم".

ووسط تزايد المخاوف الأمنية التي تواجه الكوريين في كمبوديا، حث الرئيس، على استخدام كل الموارد المتاحة للاستجابة السريعة والدقيقة والحاسمة لهذه المشكلة.

ومن أجل منع وقوع حوادث مماثلة، أكد "لي" ضرورة تعزيز القيود المفروضة على السفر إلى المناطق التي يرتفع فيها خطر الجرائم على وجه السرعة.

وفي يوم الجمعة، رفعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، تحذير السفر إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه من المستوى الثاني إلى مستوى تحذير السفر الخاص الذي كان ساريا بالفعل في المناطق الجنوبية والمناطق الحدودية مع فيتنام.