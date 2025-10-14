مسرحية أسير تناقش تأثير الحرب والانتظار على الإنسان بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

يشارك العرض المسرحي "أسير"، في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

ويدخل الجمهور في أحداث "أسير"، تأليف الراحل د. مصطفى سليم، ودراماتورج وإخراج أحمد كمال أبو راية، مستمعا لموسيقى الفنان محمد الشرنوبي.

والعرض يحكي عن زوجين يوم زفافهما، إذ جاء للزوج خطاب استدعاء من الجيش للمشاركة في الحرب، وتستعرض بطلة العرض أحداث اشتياقها وانتظارها لزوجها من خلال الدراما الحركية التي عبرت عن الأحداث ممزوجة بالموسيقى التي ألفها الشرنوبي، وكانت معبرة عن دراما العرض الذي يناقش فكرة تأثير الحرب والانتظار وكيف يصبح الإنسان أسير لأشياء، قد تصل به للموت.

وأغنية "أنا في انتظارك" لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية الشيخ إمام "أنا أتوب عن حبك" كانت بمثابة أداة ربط للأحداث التي كانت أحيانًا تدمج الواقع بالماضي.

وتأثر الجمهور بتمثيل الفنانة آلاء علي، وبكى بعضهم في بعض المشاهد، فمنحوها جائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفضل، وهي جائزة مستحدثة أطلها المهرجان الذي يرفع شعار "المسرح للجمهور"، وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان جورج أشرف.

وشاركت الفنانة ماجدة زكي، نجلها أحمد كمال أبو رية عرضه بحضورها وتفاعلها مع أحداث العرض، حيث تعالت ضحكاتها وتأثرها بالمشاهد التي جمعت بين الكوميديا والتراجيديا، معبرة عن سعادتها بأداء جميع الأبطال من خلال تصفيق حاد دعمت به الفريق.

ويشارك في بطولة العرض أحمد كمال أبو رية، وآلاء علي، ويوسف وليد، وجورج أشرف، وسالم الوشاحي، وسام عادل، وهو من تأليف د. مصطفى سليم، وإضاءة عبد الله صابر، وأزياء أميرة صابر، وديكور مروان سامي، وتأليف موسيقي للفنان محمد الشرنوبي، ومخرج منفذ مازن جمال، ودراماتورج وإخراج أحمد كمال أبو رية.

تقام الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري خلال الفترة من 4 إلى 17 أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتور أشرف زكي، فيما تم اختيار المخرج سامح بسيوني نائبًا لرئيس المهرجان، ويُرفع شعار "المسرح للجماهير" مجددًا هذا العام.