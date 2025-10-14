 24% ارتفاعا سنويا في عدد مقتحمي المسجد الأقصى في عيد العرش - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:44 م القاهرة
24% ارتفاعا سنويا في عدد مقتحمي المسجد الأقصى في عيد العرش

صفا
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 12:35 م

قالت مصادر مقدسية، إن 6939 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال ما بسمى عيد "العرش" اليهودي، أي بزيادة 24% عن الأعوام السابقة.

ويواصل المستوطنون يوميًا عدا الجمعة والسبت، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وصباح الثلاثاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة، واستمر الاقتحام نحو نصف ساعة.

وكان 854 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، وسط أداء طقوس وصلوات التلمودية، و"السجود الملحمي".

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه

