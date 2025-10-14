سلمان خان وعامر خان وشاروخان يناقشون مستقبل صناعة الترفيه في Joy Forum بالسعودية الجمعة المقبل

أعلنت إدارة Joy Forum -منتدى جوي المقرر إقامته في العاصمة السعودية الرياض يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، عن استضافة النجوم الهنود كلاً من سلمان خان وعامر خان وشاروخان كي يتشاركون في إقامة ندوة حوارية يناقشون فيها مستقبل صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة بوليفارد سيتي.

منتدى جوي فوروم (Joy Forum) هو حدث عالمي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى جمع صناع الترفيه والابتكار من مختلف أنحاء العالم، وسيكون لقاء النجوم الهنود المعروفين فرصةً لاحتضان الحوار الفني بين أقطاب بوليوود، ومناقشة مستقبل الترفيه في كلاً من المملكة والهند، والتطورات الحادثة في مجال صناعة السينما والتوجهات الجديدة التي يرغب نجوم بوليود في تضمينها ضمن أعمالهم الجديدة.



وقد أعلن سلمان خان عن الحدث بنفسه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلاً "سعيد للإعلان عن مشاركتي وحديثي في منتدى جوي.. فلنجعله حدثاً ملهماً لا يُنسى".

المنتدى هذا العام سيشهد حضور عدد كبير من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الترفيه والإعلام والرياضة، ومنهم اليوتيوبر الأمريكي المعروف مستر بيست والذي يعتبر أغنى يوتيوبر في العالم، والنجم التليفزيوني تيري كروس، وشاكيل اونيل لاعب كرة السلة الأمريكية المعروف، وغيرهم من المؤثرين في مجال صناعة الترفيه والمحتوى حول العالم.



ومن المقرر أن يشتمل المنتدى على عدة فعاليات منها حلقات نقاشية لمناقشة أحدث الموضوعات في مجال الترفيه، ومعرض تفاعلي لاستعراض أحدث التقنيات في مجال الألعاب والترفيه، وورش عمل لتطوير المهارات واستكشاف أحدث الممارسات في صناعة الترفيه، وألعاب وتجارب تفاعلية من شركات معروفة.