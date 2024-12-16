قال أحمد راغب، المحامي بالنقض، إنه يجب مناقشة قانون مهم وهو قانون حرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن النص الدستوري الحالي للقانون لا يشمل المعلومات فقط ولكن يشمل البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، التي تعد معلومات يمكن تداولها.

وأضاف راغب خلال مائدة مستديرة لمناقشة حرية تداول المعلومات في ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة، ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، أن النص الدستوري يشمل أيضا ضمانات وضوابط.

وأشار راغب إلى أن ضوابط القانون تعد المشكلة الأساسية حيث ينظم القانون حماية المعلومات ويحدد ما هي سرية وما غير ذلك.

ويشارك في المائدة المستديرة عواطف عبد الرحمن، والإعلامي سيد علي، ومجدي حلمي، والنائب محمد عبد العليم داود، والنائبة أميرة صابر، وأحمد راغب، ومحمد عبد السلام، وأحمد سعيد، ومحمد بصل، مدير تحرير الشروق، ويديرها الإعلامي حسين عبد الغني.