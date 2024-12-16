مساعد وزيرة التضامن عن أسعار حج الجمعيات الأهلية: تكلفة فعلية ولا نهدف للربح

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية تلبية لمتطلبات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، مساء الاثنين، أن المستويات تتنوع بين فنادق 5 نجوم على ساحة الحرم، وصولًا إلى مستوى اقتصادي بحد أقصى 1400 متر من الحرم المكي، و300 متر من الحرم النبوي.

وأوضح أن جميع المستويات تقع في المنطقة المركزية للحرمين، وأن مساراتهم عبارة عن طرق لا توجد مطالع بها وصولًا إلى الحرم أو عودة منه.

وأشار إلى أن المستوى الأول يكلف 395 ألف جنيه، والمستوى الثاني 268 ألف جنيه، والمستوى الثالث 240 ألف جنيه، موضحًا أن السعر المُحدَّد هو التكلفة الفعلية للحج.

ونوه بأن الوزارة ليست جهة هادفة للربح، وتعلن عن الأسعار في ضوء التعاقدات المبرمة.

وأفاد بأن قيمة الاشتراك تضاف إليها قيمة تذكرة الطيران، باعتبار أن الشركة الوطنية «مصر للطيران» ستعلن عن أسعار التذاكر.