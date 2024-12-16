ميقاتي يوجه بإعادة فتح السفارة اللبنانية لدى دمشق

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعد إغلاقها خلال الأحداث الأخيرة.

وبحسب ما نشرته رئاسة الوزراء اللبنانية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي، مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

وبحث الجانبان الاتصالات الدبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرقا خلال الاجتماع إلى الوضع في سوريا.

وأمس الأحد، أعلنت قطر استئناف عمل سفارتها لدى سوريا اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري، وتعيين خليفة عبدالله آل محمود الشريف قائما بالأعمال، وذلك بعد حوالي 13 عاما من قطع الدوحة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن «استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري يترجم استمرار موقف قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة».

وأضاف البيان أن «هذه الخطوة تعزز جهود الدوحة الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة».