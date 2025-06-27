وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا

أعاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التأكيد، الجمعة، على رفض بلاده القاطع لامتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال "لامي" عبر منصة إكس إنه حث نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال على العودة إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد يساعد على ضمان وقف إطلاق النار ومنع وقوع صراعات أخري ،بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف: "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".



والاسبوع الماضي، قال وزير خارجية البريطاني إنه ناقش مع نظرائه الأوروبيين "حزمهم المطلق" بأن إيران "لا تستطيع امتلاك قدرة نووية من شأنها أن تعرض الشرق الأوسط المباشر للخطر، بل والمجتمع العالمي أيضاً".

وأضاف خلال محادثات في جنيف: "لقد أجرينا مناقشات بناءة اليوم وسنواصلها".

وأوضح لامي أن الوفد "حث" الإيرانيين على "العودة إلى المناقشات" مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب هيئة البث البريطانية بي بي سي

وأشار إلى أنه ووزراء الخارجية الأوروبيين كانوا "واضحين للغاية" في مناقشات الجمعة بأن "عدم تخصيب اليورانيوم" هو "نقطة البداية".