عمرو أديب: روسيا مستعدة لتسليم بشار الأسد للسوريين مقابل الإبقاء على قواعدها العسكرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم أجمع يترقب طبيعة سياسة الإدارة الجيددة في سوريا.

وأضاف خلال برنامجه الحكاية عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن روسيا مستعدة لتسليم الرئيس السابق بشار الأسد للسوريين مقابل الإبقاء على قواعدها العسكرية.

وأوضح أن كل طرف على مستوى العالم لديه وجهة نظر واضحة في التعامل مع هذه الإدارة السورية الجديدة.

وأشار أديب، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن تركيا كانت وراء تغيير نظام الحكم في سوريا، وإنه لا يمانع ما يحدث طالما أنه لا يضر بالمصلحة الأمريكية.

ولفت إلى أن الموقف التركي واضح في هذا الصدد، كما أن الدول الأوروبية بدأت في إرسال مبعوثين للاجتماع مع الإدارة السورية الجديدة.

ونوه إلى إعلان قطر إطلاق جسر جوي لدعم السوريين، كما أبدت استعدادًا لتقديم مليار دولار للبنك المركزي السوري.