اتهام رجلين من فلوريدا بسرقة الملايين من صندوق ائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى رجلين من فلوريدا، فيما وصفه المدعون بأنه مخطط لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من منظمة غير ربحية كانت تدير أموالا للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وكشفت السلطات الاتحادية هذا الأسبوع عن لائحة اتهام تتهم ليو جيه جوفوني (67 عاما) من كليرووتر، وجون ويتيك (60 عاما) من تامبا، بتهم متعددة تشمل الاحتيال عبر البريد، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب غسل الأموال. وفي حال إدانتهم بجميع التهم، يواجهون السجن لعقود.

وتتعلق القضية بأحد أكبر مديري الصناديق الائتمانية لذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، والتي صممت لإدارة الأموال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومركز إدارة الصناديق الائتمانية لذوي الاحتياجات الخاصة في كليرووتر، الذي شارك جوفوني في تأسيسه قبل 25 عاما، أدار أكثر من ألفي حساب تحتوي على حوالي 200 مليون دولار لأشخاص في فلوريدا وفي جميع أنحاء البلاد. ويقول المدعون إن العملاء تلقوا وعودا بأن المنظمة غير الربحية ستحمي وتستثمر أموالهم.

لكن جوفوني وويتيك، المحاسب الذي عمل مع جوفوني، استخدما المنظمة غير الربحية "كصندوق سرّي" لإثراء أنفسهم، حسبما جاء في أوراق المحكمة.