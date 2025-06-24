سرايا القدس تعلن تنفيذ استحكام مدفعي بقذائف الهاون على جنود إسرائيليين

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت استحكامًا مدفعيًّا بوابل من قذائف الهاون على تجمعات جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت في بيان، مساء الثلاثاء، إنها نفذت العملية داخل محاضن الآليات بمحيط صالة المهند وشارع البداو في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت أنها رصدت سقوط قذائف الهاون وسط الجنود في المحاضن ما استدعى تحرك الآليات العسكرية وتغطية جوية من الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى من المكان المستهدف.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت سرايا القدس بأن مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار - مزروعة مسبقًا - بمحيط مسجد الكتيبة وسط مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام في إسرائيل بمقتل 3 جنود وإصابة 15 -بعضهم في حالة حرجة- اليوم الثلاثاء في كمين مركب تعرض له جيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه ما يزال هناك جنود مفقودون في موقع الكمين بخان يونس، وإن هناك مخاوف على حياتهم، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.