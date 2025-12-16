نقيب الأطباء يحذر من انتحال صفة الأطباء ونشر معلومات طبية خاطئة على السوشيال ميديا

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن هناك انتشاراً كبيراً لمراكز تجميل في مصر لا يعمل بها أطباء مؤهلون، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر معلومات طبية غير صحيحة قد تشكل خطراً على حياة المرضى.

وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن هذه الظاهرة تشمل تقديم خدمات طبية مثل الحقن والعمليات التجميلية من قبل أشخاص غير مؤهلين، إضافة إلى تقديم نصائح طبية خاطئة مثل منع مرضى السكر من استخدام الإنسولين أو نصائح خاطئة بعد عمليات زراعة الكلى، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد خطراً بالغاً على المجتمع.

وأكد عبد الحي أن النقابة تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتحال صفة الأطباء وتحويلها إلى إدارة العلاج الحر للتحقق من المؤهلات ومدى التزام المنشآت الصحية بالقواعد العلمية، وفي حالة اكتشاف مخالفات خطيرة يتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وبشأن العقوبات، أوضح أن الطبيب المخالف قد يواجه عقوبة تأديبية تصل إلى الإيقاف عن العمل، بينما في الحالات الخطيرة التي تؤدي إلى ضرر فعلي للمرضى يتم تقديم شكوى للنيابة العامة، مما قد يصل إلى المساءلة القانونية وحتى الحبس.