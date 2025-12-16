هدمت جرافات إسرائيلية، الثلاثاء، قاعة مناسبات بالقدس المحتلة، ومنزلا فلسطينيا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، ترافقها جرافات عسكرية، وشرعت في هدم قاعة مناسبات يملكها فلسطيني، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وبينت المصادر أن الهدم يأتي بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو 2" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وفي بلدة دير قديس غربي رام الله، هدمت قوات إسرائيلية منزلًا فلسطينيا بدعوى البناء دون ترخيص، بعد إجبار أصحابه على إفراغه من الأثاث، الاثنين، عقب إبلاغهم بنيّة هدمه، وفق مصادر محلية.

وتأتي عمليات الهدم في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية، بذريعة البناء غير المرخص، وسط صعوبات كبيرة يواجهها الفلسطينيون في الحصول على تراخيص بناء في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش والمستوطنين بالتزامن مع عامي الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي 1096 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

كما أسفرت تلك الإبادة عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا بقطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء.​​​​​​​