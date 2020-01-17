طالبان تؤكد عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في قطر

أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، سهيل شاهين، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الخميس أن ممثلي الجماعة المتشددة ومسؤولين أمريكيين يعقدون اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة حاليا.

ووفقا لما ذكره شاهين، تدور الاجتماعات بشأن توقيع اتفاق بين الجانبين.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين أمريكيين على النبأ.

وقال شاهين إن وفد طالبان، بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة، الملا بارادار، ونائبه، التقى الوفد المفاوض الأمريكي بقيادة زالماي خليل زاد، بعد ظهر يومي أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس.

وقال المتحدث باسم طالبان إن الجانبين عقدا "اجتماعات مثمرة" خلال اليومين الماضيين، وسيواصلون اللقاءات يومين آخرين.

وأفادت تقارير خلال اليوم الماضيين بأن القيادة العليا لطالبان وافقت على مطالب الولايات المتحدة بخفض مستوى العنف في أفغانستان.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي في مقطع فيديو، أمس الخميس، إن طالبان وافقت على خفض مستوى العنف في أفغانستان، ووصف ذلك بأنه "خطوة للأمام نحو التوصل لاتفاق سلام".

ورغم ذلك، تسعى الحكومة الأفغانية، وهي ليست مشاركة في المفاوضات، إلى اتفاق واسع لوقف إطلاق النار.

وعقد مفاوضو الولايات المتحدة وطالبان عشر جولات، على الأقل، من المفاوضات منذ يوليو من عام 2018.