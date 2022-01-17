برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

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هنأ نادي برشلونة، غريمه ريال مدريد بعدما توج بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بلباو، مساء الأحد.

وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في نهائي السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غرّد برشلونة: "تهانينا ريال مدريد على لقب السوبر الإسباني".

وكان ريال مدريد تغلب على برشلونة في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-2) ليصل للمباراة النهائية أمام بلباو الذي أقصى بطل الليجا أتلتيكو مدريد.

وتعد تلك المرة الثانية عشر التي يتوج فيها ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني في تاريخه، والأولى منذ عامين، حيث توج باللقب في موسم 2019/2020.