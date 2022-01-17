أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار دولة الكويت الشديد للعدوان الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي، التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

جاء ذلك في برقية تعزية أرسلها أمير الكويت، مساء اليوم، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعرب أمير الكويت عن إدانة بلاده لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، مؤكدًا وقوف دولة الكويت مع دولة الإمارات وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها.

وجدد -في الوقت ذاته- موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلًا المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع مغفرته ورحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

بدوره، بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيها عن خالص تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الدولة الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهدف مناطق مدنية في دولة الإمارات الشقيقة بطائرات مُسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي وأدت لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة ـــ في بيان صحفي ـــ أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية وإصرار المليشيا على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدها الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقت عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي؛ مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين.