تنطلق غدا الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، حيث تم رفع حالة الاستعداد لاستقبال الامتحانات.

وأعلن محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الانتهاء من تجهيز 399 لجنة لاستقبال 85 ألفا و456 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك على مدار 6 أيام متواصلة.

وأشار الفولي إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا، وتلقي أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، مشيرا إلى التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.