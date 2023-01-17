سول: من السابق لآوانه تحديد موعد القمة الكورية اليابانية

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الإثنين، إنه من السابق لآوانه تحديد موعد قمة أخرى بين الرئيس يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ردا على تقرير إخباري بأنه من المقرر عقدها في وقت مبكر من الشهر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونشرت صحيفة دونجا إلبو التقرير في وقت سابق اليوم الاثنين قائلة إن كيشيدا قال في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه ويون اتفقا على تسوية سريعة لقضية تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري الياباني في زمن الحرب.

وأوضح مسؤول رئاسي بارز للصحفيين في أبو ظبي، حيث يقوم يون بزيارة لدولة الإمارات تستغرق أربعة أيام أن الزعيمان يتفقان على الحاجة إلى حل القضايا العالقة وتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان ، ويركزان على هذه النقطة.

وأجرت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الاثنين مشاورات دبلوماسية على مستوى العمل بشأن سبل تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري بموجب أحكام عام 2018 الصادرة عن المحكمة العليا في سيئول.

وأضاف المسؤول: "نجري مناقشات مكثفة مع الأخذ في الاعتبار الآراء المختلفة للضحايا والأطراف الأخرى ذات الصلة ، لذلك أعتقد أننا سنكون قادرين على اتخاذ قرار بعد رؤية نتائج المناقشات لفترة أطول قليلا".