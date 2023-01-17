وزير الدفاع الألماني الجديد: ألمانيا مشاركة بشكل غير مباشر في حرب أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، عن اعتقاده بأن بلاده مشاركة "بشكل غير مباشر" في الحرب بأوكرانيا.

وفي إشارة إلى مهمته المستقبلية، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في هانوفر اليوم الثلاثاء إن "وزارة الدفاع تمثل بالفعل تحديا كبيرا في أوقات السلام المدني كما تمثل تحديا كبيرا بشكل خاص في الأوقات التي تشارك فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية في حرب بشكل غير مباشر".

وأضاف بيستوريوس: "وبناء على هذا فإنني بالطبع أدرك بشدة المسؤولية والأهمية الكبيرة لتلك المهمة، يجب على الجيش أن يتكيف مع الوضع الجديد الذي نشأ في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية".

يذكر أن حلفاء أوكرانيا الغربيين ومن بينهم ألمانيا يدعمون كييف ماليا وإنسانيا وكذلك بشحنات أسلحة، لكنهم دأبوا على التأكيد أنهم ليسوا طرفا في الحرب. ولا تشارك دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) عسكريا بشكل مباشر في الصراع.

ومن المقرر أن يتسلم بيستوريوس وثيقة تعيينه من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعد غد الخميس ليؤدي عقبها اليمين الدستورية في البرلمان ليتولى مهام المنصب خلفا لكريستينه لامبرشت التي طلبت إعفاءها من منصبها أمس الاثنين.