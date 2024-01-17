مجلس جامعة الدول العربية يؤكد دعم أمن واستقرار ووحدة الصومال

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، والتأكيد على حق جمهورية الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيها.

وقرر المجلس، فى اجتماعه اليوم الأربعاء بالمغرب، التضامن والتأييد الكامل لموقف الصومال بجميع أجهزتها الذي اعتبر "مذكرة التفاهم" الموقعة في الأول من يناير بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال" باطلة ولاغية وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وسيادة ووحدة أراضي الصومال.

ورفض المجلس بصورة قاطعة أي أعمال تخل أو تنتهك سيادة الصومال، أو تحاول الاستفادة من دقة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي.

وأعرب المجلس عن دعم جهود حكومة الصومال في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة هذا الإجراء باعتباره عدوانا سافرا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأكد المجلس أن هذا التطور السلبي يدلل على إضرار إثيوبيا بالأمن والاستقرار بالإقليم، بالمخالفة لمبادي وميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعدم مراعاة حسن الجوار.

يشار إلى أن إثيوبيا أبرمت في مطلع العام الجاري مذكرة تفاهم مع "إقليم أرض الصومال" وتسعى إثيوبيا عن طريق المذكرة لاستخدام أحد موانئ البلاد.