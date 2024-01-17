قيادي في حماس: المقاومة لا تزال تدير معركة طوفان الأقصى بكل قوة وحكمة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، ومعها المقاومة الفلسطينية، لا تزال تدير معركة طوفان الأقصى، بكل قوّة وحكمة واقتدار».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «المقاومة الفلسطينية لا تزال تثأر لدماء شعب فلسطين، وتثخن في جنود وضباطه جيش الاحتلال النازي، وتنسف كلَّ يومٍ أحلامَ سيطرتِه على أرض غزَّة، وتحقّقُ ما أعلنَتْهُ أنَّها ستكون مقبرةً للغزاة»، بحسب تعبيره.



وأكمل: «إنَّ التلاحم الوطني الكبير، بين أبناء شعبنا، في الصبر والتضامن والتضحية والنضال، يؤكّد مجدّداً على الالتفاف والاحتضان العميق لمشروع المقاومة الشاملة، خياراً استراتيجياً، لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا».



ورأى بأن «وقف العدوان الصهيوني وردعه عن ارتكاب جرائمه المتوحشة ضد شعب فلسطين في غزَّة والضفة؛ يأتي عبر تصعيد المقاومة بأشكالها كافة».



واستطرد: «فالمطلوب اليوم هو أن يقف الكلّ الوطني صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال ونازيته، التي لا تفرّق بين الجغرافية الفلسطينية»، وفقًا لوصفه.