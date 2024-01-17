العثور على لوحتين مسروقتين لبيكاسو وشاجال في بلجيكا

صادرت الشرطة في مدينة أنتويرب البلجيكية، لوحتين كانتا مسروقتين لبابلو بيكاسو ومارك شاجال .

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" عن الشرطة القول إنه جرى العثور في قبو على لوحتي "الرأس" للفنان الإسباني بيكاسو، و"رجل يصلي" للفنان الفرنسي الروسي شاجال، الذي وُلد في ما يعرف الآن ببيلاروسي. واللوحتان سليمتان.

وكانت اللوحتان قد سُرقتا من أحد مقتني الأعمال الفنية في تل أبيب عام 2010 مع مجوهرات.

وعلمت السلطات، في نهاية عام 2022، أن مواطنا بلجيكيا، يقيم في نامور، عاصمة منطقة فالونيا، كان يعرض اللوحتين للبيع. وباشرت الشرطة التحقيق، وصدر أمر اعتقال بحق المشتبه به.