تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار وتزايد مخاطر انخفاض الطلب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، نتيجة عزوف المتعاملين عن المخاطرة على نطاق واسع مع ارتفاع سعر الدولار، وتأثيرات المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى أقل من 77 دولارا للبرميل. وفي آسيا صدرت بيانات اقتصادية متباينة أظهرت ضعف التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستوردة للنفط في العالم. وساعدت عمليات البيع الكثيف في مختلف أسواق النفط العالمية في تراجع الأسعار، في الوقت الذي تتراجع فيه البنوك المركزية بقوة عن التكهنات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة.

وما زالت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في مقدمة اهتمامات السوق، مع استمرار تهديد جماعة الحوثيين اليمنية لعمليات الملاحة في البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة رغم الضربات الأمريكية والبريطانية لمواقعها في اليمن. وهناك قلق من اتساع نطاق الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى خارج غزة، وانخراط إيران فيها بشكل مباشر.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2ر5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان محللون يتوقعون نموه بمعدل 3ر5% بعد نموه بمعدل 9ر4% خلال الربع الثالث من العام.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا ربع سنوي خلال الربع الأخير بمعدل 1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل 3ر1% خلال الربع الثالث.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي للصين زاد خلال ديسمبر الماضي بنسبة 8ر6% سنويا، متجاوزا توقعات المحللين التي كانت 6ر6%، بعد نموه بمعدل 6ر6% خلال نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة الواحدة و50 دقيقة بتوقيت لندن تراجع سعر خام برنت بنسبة 2% إلى 91ر76 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2% إلى 90ر70 دولارا للبرميل تسليم فبراير الماضي.