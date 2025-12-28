 كندا تكشف عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 1:16 ص القاهرة
كندا تكشف عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار

تورونتو - (د ب أ)
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 11:47 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 11:47 م

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار أمريكي).

وقال كارني، خلال تصريحات متلفزة إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت في مدينة هاليفاكس الكندية، إن حزمة المساعدات "تساعد في تسهيل تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبدء عملية إعادة الإعمار"، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقاً لمسئول حكومي، فإن الحزمة الكندية تساعد أوكرانيا على وقف سداد الديون القديمة، وتمكن صندوق النقد الدولي من إقراض أوكرانيا مبلغا إضافياً قدره 8.4 مليار دولار كندي في إطار التمويل الممدد.

