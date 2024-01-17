ألمانيا تستعد لتساقط كثيف للثلوج ومشاكل مرورية مصاحبة

تستعد ألمانيا لتساقط الثلوج بكثافة وتراكم الجليد الأسود اليوم الأربعاء ولمشاكل مرورية نتيجة لذلك.



ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة، خاصة في وسط وجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته خدمة الطقس الألمانية. ويتوقع أن تؤثر تلك الأجواء على حركة السكك الحديدية والرحلات الجوية.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من خطر شديد للجليد الأسود في الجنوب الغربي وانتشار الجليد الأسود على نطاق واسع في النصف الجنوبي من البلاد اليوم. ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة في غرب ووسط ألمانيا.



ومن المتوقع أيضا تساقط الثلوج في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد على مدار اليوم الأربعاء، وفقا لتحذيرات الطقس الصادرة مساء الثلاثاء.



ومن المتوقع حدوث آثار كبيرة على البنية التحتية للنقل.



ويتوقع مطار فرانكفورت إلغاء العديد من الرحلات اليوم بسبب تساقط الثلوج. وأعلنت شركة فرابورت المشغلة الثلاثاء أن الحركة الجوية قد تكون مقيدة بشدة حتى غد الخميس.