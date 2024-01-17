مفارقة صادمة تهدد مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا

تترقب الجماهير المصرية مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب فيليكس هوفوييت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

المنتخب الوطني افتتح مشواره في النسخة الحالية من أمم إفريقيا بالتعادل 2-2 أمام موزمبيق، فيما خسرت غانا أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، سيتطلع الفراعنة إلى تجنب الفشل في الفوز بأي من أول مباراتين له في دور المجموعات في البطولة منذ أن فعل ذلك في عام 1992، والتي تضمنت الهزيمة أمام غانا في الجولة الثانية.

ومنذ نسخة 1992، لم يفشل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين في البطولة حتى النسخة الحالية.

ويخشى المنتخب الوطني من تكرار هذا الرقم السلبي البطولة القارية، بعد التشابه بين النسخة الحالية ونسخة 1992، والتي أقيمت في السنغال وشهدت هذا الرقم.

وخسرت مصر في نسخة 1992 أمام زامبيا في افتتاح مشوارها في البطولة حينها 1-0 يوم 13 يناير 1992، قبل أن تخسر المباراة الثانية أمام غانا بنفس النتيجة يوم 17 يناير، وتودع البطولة في المركز الأخير من دور المجموعات.

يذكر أن هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية، التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010.

في سياق متصل، خسر منتخب غانا آخر مباراتين لهم في أمم إفريقيا، 2-3 أمام جزر القمر في النسخة الماضية، و1-2 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى هذا العام، ولم يسبق لهم أن خسروا ثلاث مرات متتالية في كأس الأمم الإفريقية.