 تعزيز التفاهم بين الثقافات في لقاءات نقاشية بقصور الثقافة بالغربية - بوابة الشروق
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تعزيز التفاهم بين الثقافات في لقاءات نقاشية بقصور الثقافة بالغربية

حاتم جمال الدين
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 11:33 م

نظم فرع ثقافة الغربية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث أقام قصر ثقافة المحلة محاضرة بعنوان "مصر ملتقى الحضارات والأديان"، أكد خلالها الباحث محمد الشراكي ضرورة تفعيل ثقافة التسامح بين أبناء الوطن من خلال تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان والثقافات.

وأكد المحاضر أن التسامح وقبول الآخر من أهم القضايا الإنسانية التي تسهم في تحقيق السلام والترابط في أي مجتمع، مشيرا إلى أن الشعب المصري يعد مثالا حيا على التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "التغذية العلاجية لمريض ضغط الدم" استهلت خلالها د. هدير حسانين - مسئول الإعلام الصحي بمديرية الصحة، حديثها بتوضيح خطورة مرض ضغط الدم، الذي أصبح من أمراض العصر الشائعة. وأضافت أن خطورة هذا المرض تزداد في حالة الإهمال في العلاج.

أما عن أسباب الإصابة بضغط الدم، فأوضحت أن هناك عدة أسباب منها وجود مشكلات في عضلة القلب، أو زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

واختتمت حديثها مقدمة بعض النصائح لمريض ضغط الدم المرتفع أهمها ممارسة الرياضة بشكل منتظم، الابتعاد التام عن التدخين، وتناول الغذاء الصحي، وتقليل الأملاح.


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