كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن قصف ثكنة ليمان الإسرائيلية بـ20 صاروخا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مسئوليتها عن قصف ثكنة ليمان العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي برشقة صاروخية من 20 صاروخا، انطلاقًا من جنوب لبنان.



وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن «القصف يأتي في سياق الرد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان».



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نحو 20 صاروخا أطلقت في الرشقة الأخيرة من لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.



وقالت مراسلة «الجزيرة»، إن صفارات الإنذار تدوي في 10 بلدات إسرائيلية على الأقل على طول الشريط الحدودي مع لبنان.



وأعلن حزب الله اللبناني، استهدافه بالصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في تل شعر، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.



وأضاف في بيان له: «استهدفنا بصواريخ بركان جنود العدو الإسرائيلي بمحيط رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة».