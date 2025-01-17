 انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا السبت في سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا السبت في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 11:52 م

تنطلق غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجاري، والتى يؤديها 93 ألفا و666 طالبا وطالبة داخل 483 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

 

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