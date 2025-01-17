انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا السبت في سوهاج

ووفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادي، السبت 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء، والإثنين، 20 يناير، مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة.

كما يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 يناير، ومادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأربعاء 22 يناير، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الخميس، 23 يناير، في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.