محافظ المنيا: استرداد 156 ألف فدان ضمن حملات إزالة التعديات

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد 156 ألف فدان بمختلف المراكز والطريق الصحراوي الشرقي، وذلك خلال سلسلة من حملات إزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن هذه الحملات لن تتوقف، حيث ستستمر في متابعة ومواجهة أي محاولات للتعدي في مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية، مع مواصلة مراقبتها لضمان عدم تكرار التعديات مرة أخرى.

وعقب قيادته لمجموعة من الحملات، أشار الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، إلى أن الحملات ضمت رؤساء المراكز، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، دعماً لمشروعات الطاقة النظيفة التي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.

