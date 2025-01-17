أول تعليق من جوارديولا على تمديد هالاند تعاقده مع مانشستر سيتي

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته البالغة بتمديد هالاند تعاقده مع السيتي، مؤكدا أنه أمرا استثنائيا ويؤكد على رغبته الشديدة في التواجد مع السيتي.

علق بيب جوارديولا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو على صفحته عبر «فيسبوك» على تمديد عقد هالاند، قائلًا:" تمديد عقد هالاند حتى 2034 هو خبر استثنائي لنا جميعا، علينا أن نخلق بيئة لا يمكن إيقافه فيها لأنه الأفضل".

أضاف جوارديولا:" عندما يقرر لاعبا التوقيع على هذا العقد الذي لم يحدث من قبل، فهذا لأنه يريد أن يظهر مدى رغبته الشديدة في التواجد هنا في مانشستر سيتي".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تمديد تعاقد هالاند حتى 2034، وكشف فابريزيو رومانو عن تقاضي هالاند راتبا أسبوعيا يصل إلى 550 ألف جنيه إسترليني.