رئيس جامعة القاهرة: السيطرة على حريق محدود بكنترول كلية الحقوق

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة للأمن الإدارى بالجامعة تلقت بلاغا بنشوب حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق الفرقة الثالثة مجموعة (أ)، وعلى الفور تم استدعاء جميع عناصر الأمن الإداري بكليات ومعاهد الحرم الجامعي بطفايات الحريق للسيطرة علي الموقف بالتنسيق مع إدارة أمن كلية الحقوق.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، أنه تمت السيطرة على الحريق المحدود بواسطة الأمن الإداري، ودعمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجامعة بعدد 3 سيارات إطفاء وعدد 2 سيارة إسعاف.

وأوضح أن التقرير المبدئى يؤكد أن سبب الحريق ماس كهربائي بالحائط الخشبي نتيجة احتراق المروحة المعلقة عليه، ونتج عنه تلف المروحة فقط دون أي خسائر أخرى تذكر.