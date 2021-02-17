تامر أمين عن الزيادة السكانية: بعض الريفيين ينجبون أطفالا ليعملون بالورش

قال الإعلامي تامر أمين، إن معدل النمو السكاني في كثير من الدول الأوربية بالسالب؛ نظرًا لزيادة معدل الوفيات عن المواليد، متابعًا: «إحنا مش عاوزين نروح للسالب ولكن مش عاوزين الموجب العالي أوي ده».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن مصر بها مولود جديد كل 24 ثانية، منتقدًا إنجاب بعض الريفيين بهدف عمل الأطفال في الورش والمصانع.

وذكر أن هناك توزيعًا عادلًا للثروات في الدول الأوروبية، لأن الموارد تكفي عدد السكان بها، مضيفًا أنه على الرغم من تعظيم الدولة لمواردها خلال السنوات الماضية إلا أن الزيادة السكانية تلتهم ثمارها.

وأوضح أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء افتتاح مشروعات التأمين الصحي بالإسماعيلية، عن الزيادة السكانية يشير إلى تدخله بنفسه في تلك القضية، وهذا يسرع حلها، متسائلًا: «هي الناس لسه بتخلف كتير ليه رغم إن الحياة صعبة ومش مرفهة أوي؟».

وأشار إلى دور وزارة الأوقاف في توضيح فكرة تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، موضحًا أن انخفاض معدل النمو السكاني سيزيد من شعور المواطن بموارد الدولة وإنجازتها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية وعددًا من المشروعات الأخرى في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وحذر من الزيادة السكانية في تصريحاته الآتية:

- الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات وتتسبب في عدم تحقيق ما تتمنونه.

- المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل نمو السكان مع قدراتنا الاقتصادية

- نحتاج إلى تريليون دولار؛ لتتناسب مع الزيادة السكانية.

- سوق العمل يدخل إليه سنويًا ما يقرب من 900 ألف شخص إلى مليون.

- آمل أن يستجيب المواطنون إلى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابيًا على مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.