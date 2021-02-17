صحة المنيا: فحص وعلاج 1857 حالة خلال قافلة بقرية دمشاو هاشم

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية دمشا وهاشم، وذلك خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1857 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على، 410 حالات جراحة، و422 حالة أطفال، و253 باطنة، و102 قلب، و214 جلدية، و82 نساء، و115 تنظيم أسرة، و85 أسنان، 174 أنف وأذن، وتم عمل 88 تحاليل مختلفة، وعمل 54 حالات موجات صوتية، وعمل 5 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط، والسكر لـ161 مترددًا.

وتم خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 31 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحي لـ104 مترددين، وتم استخدام 11 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية.