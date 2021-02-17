 ضبط 1300 كيلوجرام كوكايين بقيمة 100 مليون يورو في هولندا - بوابة الشروق
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ضبط 1300 كيلوجرام كوكايين بقيمة 100 مليون يورو في هولندا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:57 م

ضبطت سلطات الجمارك الهولندية في ميناء روتردام أكثر من 1300 كيلوجرام كوكايين.

وأعلن الادعاء العام الهولندي، اليوم الأربعاء، أن المخدرات كانت مخبأة داخل شحنة حبوب بن.

وقَدَّرَتْ السلطات الهولندية قيمة المخدرات المضبوطة بنحو 100 مليون يورو.

وحسب تصريحات الادعاء، فإن الحاوية كانت قادمة من البرازيل وكانت مخصصة لشركة في هولندا ومن المرجح ألا يكون للشركة علاقة بالمخدرات.

جدير بالذكر أن ميناء روتردام هو واحد من أكبر الموانئ التي يرد إليها شحنات كوكايين في أوروبا، إذ وصل إجمالي كمية الكوكايين التي تم اكتشافها في هذا الميناء في العام الماضي إلى قرابة 34 ألف كيلوجرام.

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