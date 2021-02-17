 الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيون يدينون هجوم أربيل الصاروخي - بوابة الشروق
الأربعاء 17 فبراير 2021 8:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيون يدينون هجوم أربيل الصاروخي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:52 ص

 أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما الأوروبيون الرئيسيون مساء الثلاثاء الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق الذي أسفر عن مقتل شخص وعدد من الإصابات.

وجاء في بيان مشترك: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في 15 (شباط) فبراير على إقليم كردستان العراق".

وأضاف البيان: "نحن متحدون في رأينا بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة والتحالف".

وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن نحو 14 صاروخا أطلقت من بينها ثلاثة أصابت قاعدة أربيل الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة ثمانية متعاقدين مدنيين وموظف بالجيش الأمريكي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك