الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيون يدينون هجوم أربيل الصاروخي

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أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما الأوروبيون الرئيسيون مساء الثلاثاء الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق الذي أسفر عن مقتل شخص وعدد من الإصابات.

وجاء في بيان مشترك: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في 15 (شباط) فبراير على إقليم كردستان العراق".

وأضاف البيان: "نحن متحدون في رأينا بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة والتحالف".

وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن نحو 14 صاروخا أطلقت من بينها ثلاثة أصابت قاعدة أربيل الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة ثمانية متعاقدين مدنيين وموظف بالجيش الأمريكي.