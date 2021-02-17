السجن 10 أعوام لربة منزل متهمة بحيازة 18 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأربعاء، "و.ع.ا"، 41 عامًا، ربة منزل، بالسجن 10 أعوام؛ لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 18 طربه لمخدر الحشيش، وذلك في القضية رقم 14105 لسنة 2020 جنايات ثالث المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع الجريمة المنظمة، يفيد القبض على سيدة، وبحوزتها، كمية كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليها، حيث تم ضبطها حال تواجدها بالقرب من مسكنها، وبحوزتها حقيبة رصاصي اللون، وبتفتيشها عثر بداخلها على 18 طربه لمخدر الحشيش، و3 قطع صغيرة الحجم لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمة في محضر الضبط الأولي، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، فتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات، إلى أن أحليت لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.